Роскомнадзор заблокировал Facebook в России

https://racurs.ua/n167945-roskomnadzor-zablokiroval-facebook-v-rossii.html

Ракурс

Роскомнагляд 4 березня ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook на території Росії.

Рішення ухвалили у зв’язку з «дискримінацією російських ЗМІ та інформаційних ресурсів зі сторони компанії».

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Нагадаємо, що низка інформаційних ресурсів, що належать іноземним ЗМІ, а також їхнім проектам, заблоковані в РФ за поширення нібито фейків про війну країни-агресора в Україні.

Заблоковані, наприклад, сайти таких видань: «Голос Америки», BBC, DW, Meduza, «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода».