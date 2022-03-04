Все держатся, оккупанты хотят окружить Киев и бомбят города — фронтовая сводка

https://racurs.ua/n167944-vse-derjatsya-okkupanty-hotyat-okrujit-kiev-i-bombyat-goroda-frontovaya-svodka.html

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Упродовж 4 березня основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах.

Також окупанти продовжили завдавати ракетно-бомбові удари по населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

На Волинському напрямку положення наших військ без суттєвих змін. Чернігів здійснює героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах.

Поблизу Михайло-Коцюбинського у Чернігівській області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований.

На Слобожанському напрямку підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника

На Приморському напрямку оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя та виконує завдання з недопущення оточення Миколаєва.

Станом на 19.20 Кульбакінський аеродром на околиці Миколаєва перебував під контролем українських військових.

Інформацію підтвердив прес-офіцер авіабригади Олексій Гаркуша.

Частину інфраструктури пошкоджено. Літаки пішли на запасні аеродроми ще до першого удару і працюють звідти. Кульбакіно обороняють сили наземного персоналу бригади, а також інших частин, — повідомив Гаркуша.

Захисники Києва продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

В Генштабі заявили: «Противник деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує — Росії тут не раді».

Секретар РНБО Олексій Данілов додав, що найбільш напружений напрямок — Маріуполь. Загарбники шаленіють, що не можуть взяти це місто.

Непросто в Миколаївській області. Але ми свідомі того, де що відбувається. Ворог неодмінно отримає по зубах, — сказав Данілов.

За його словами, понад 840 дітей поранені внаслідок атак рашистів.

Путін хоче залучити киргизів, узбеків та інших народностей, які живуть в РФ. Охочих воювати в них не так багато. Сьогодні парламентарі РФ вже публічно запитують: «Як так сталось, що з роти 100 осіб залишилось четверо?», — нагадав Данілов.

Мер Харкова Ігор Терехов спростував фейки про капітуляцію міста. Каже, що наразі немає коли відволікатися, бо надійшла гуманітарна допомога і треба розвезти продукти.

Кажуть, що Харкову і мені дали 72 години на здачу. Повірте мені, це нахабна брехня! Ніхто ніколи не здасть місто Харків. Ми разом. Ми тримаємося. Ми переможемо! Ми — харків’яни! — йдеться у заяві мера.



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У Генштабі нагадали, що на Слобожанському та Приморському напрямках і в зоні ООС українська армія продовжує утримувати оборону.

Російські військові вже втратили 37 літаків і 37 гелікоптерів, а на всіх тимчасово окупованих територіях місцеве населення активно демонструє, що російським військовим в Україні не раді.