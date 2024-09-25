Партизани розвідали академію зв’язку у Санкт-Петербурзі. Фото: АТЕШ

https://racurs.ua/ua/n199646-partyzany-pronykly-v-akademiu-zv-yazku-u-sankt-peterburzi-foto.html

Ракурс

Будьонівську академію зв’язку у Санкт-Петербурзі розвідали українські партизани.

.

Один із українських агентів провів розвідку військового вищого навчального закладу стратегічного значення, де навчаються іноземні найманці. Про це рух опору «АТЕШ» 25 вересня повідомив у Telegram.

Зазначається, що на території академії відбулися зміни: збільшилася кількість курсантів, а також з’явилося багато солдатів у повному бойовому спорядженні.

Система охорони також змінилася — вартові контролюють всі входи до ВНЗ, а поблизу також є патрулі у повному екіпіруванні. Крім того, на території почали будівництво оборонних споруд.

Ми уважно стежимо за установами, де готують офіцерський склад по всій території росії, та оперативно передаємо дані Силам оборони України, — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, українські партизани виявили в Сімферополі базу забезпечення Чорноморського флоту росії. Тут знаходиться склади з продовольством, які постачають військові частини на півострові, а також підрозділи угруповання російських військ «Дніпро». На території ворожого об'єкта представники руху опору виявили величезну кількість вантажівок, які стоять у черзі за постачанням.