База ЧФ рф у Сімферополі. Фото: «Атеш»

https://racurs.ua/ua/n199544-partyzany-znayshly-vajlyvu-bazu-chornomorskogo-flotu-rf-u-simferopoli.html

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Важливу базу забезпечення Чорноморського флоту росії в окупованому Криму знайшли партизани.

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Об'єкт загарбників розташований у Сімферополі. На цій базі знаходиться склади з продовольством, які постачають військові частини на півострові, а також підрозділи угруповання російських військ «Дніпро». Про це партизанський рух «Атеш» повідомив у Telegram.

На території ворожого об'єкта представники руху опору виявили величезну кількість вантажівок, які стоять у черзі за постачанням.

Нагадаємо, українські партизани знайшли великий польовий склад з російськими снарядами на окупованій території Донецької області. Він розташований поблизу населеного пункту Берестове. На цей арсенал кілька днів поспіль вантажівки «КамАЗ» та «УРАЛ» привозили величезну кількість ящиків з боєприпасами.