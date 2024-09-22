База ЧФ рф в Симферополе Фото: «Атеш»

https://racurs.ua/n199544-partizany-nashli-vajnuu-bazu-chernomorskogo-flota-rf-v-simferopole.html

Ракурс

Важливу базу забезпечення Чорноморського флоту росії в окупованому Криму знайшли партизани.

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Об'єкт загарбників розташований у Сімферополі. На цій базі знаходиться склади з продовольством, які постачають військові частини на півострові, а також підрозділи угруповання російських військ «Дніпро». Про це партизанський рух «Атеш» повідомив у Telegram.

На території ворожого об'єкта представники руху опору виявили величезну кількість вантажівок, які стоять у черзі за постачанням.

Нагадаємо, українські партизани знайшли великий польовий склад з російськими снарядами на окупованій території Донецької області. Він розташований поблизу населеного пункту Берестове. На цей арсенал кілька днів поспіль вантажівки «КамАЗ» та «УРАЛ» привозили величезну кількість ящиків з боєприпасами.