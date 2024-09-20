Партизани знайшли величезний арсенал зі снарядами окупантів. Фото:

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Ракурс

Партизани знайшли великий польовий склад з російськими снарядами.

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Ворожий арсенал виявили на окупованій території Донецької області. Він розташований поблизу населеного пункту Берестове. Про це розповів український агент з числа військовослужбовців 36-ї ОМСбр Збройних сил російської федерації, передає партизанський рух «Атеш» у Telegram.

Представники руху опору з’ясували, що на склад кілька днів поспіль вантажівки «КамАЗ» та «УРАЛ» привозили величезну кількість ящиків з боєприпасами. Їх у подальшому мають відправити на фронт.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня Сили оборони вдарили по 107-у арсеналу боєприпасів Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони рф у місті Торопець Тверської області росії. На цьому складі зберігалися балістичні ракети «Іскандер», «Точка-У», а також ракети північнокорейського виробництва KN-23. Величезний димовий шлейф було помітно навіть із космосу.

В американському Інституті вивчення війни впевнені, що майбутні удари ЗСУ по російських арсеналах можуть не лише знищити значну частину матеріальних запасів росіян, але й вплинути на наступ окупантів на весь театр бойових дій.