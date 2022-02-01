Нардепам купят новые кресла и заменят кнопки для голосования

https://racurs.ua/n166483-novye-kresla-i-knopki-v-rade-gotovyat-modernizaciu-sistemy-dlya-golosovaniya.html

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Верховная Рада планирует переоснастить систему для голосования в сессионном зале — один из вариантов модернизации позволит депутатам дистанционно работать с документами и повесткой дня пленарных заседаний.

Проект предусматривает замену кресел на рабочих местах народных депутатов. Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко.

По словам Корниенко, на этом этапе следует учесть историческую ценность здания украинского парламента и осуществить необходимые работы без повреждения архитектурной целостности.

Корниенко подчеркнул, что не будет называть имен потенциальных систем для голосования, чтобы не создавать искажения конкуренции. Что касается стоимости, то она еще определяется и будет зависеть от того, какая именно система будет выбрана.

Отметим, что 27 января в Верховной Раде во время голосования за увольнение с должности главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко произошел технический сбой. Часть нардепов заявили, что их голоса не учтены и не сработал весь ряд рабочих мест.

Когда был срыв голосования по Сенниченко, там система показала — это записано на видео и мы это видели в рамках расследования, что ряд кресел буквально не работает. Технические службы не могут точно определить природу этих отключений каналов. Это такая непростая история, — рассказал Корниенко движению «Честно».

Замена рабочих мест нардепов и обновление системы голосования возможно только между сессиями, ведь потенциальные подрядчики говорят о не менее 40 дней для выполнения работ.