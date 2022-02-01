Нардепам куплять нові крісла і замінять кнопки для голосування

Нардепам замінять крісла і кнопки для голосування

https://racurs.ua/ua/n166483-novi-krisla-ta-knopky-v-radi-gotuut-modernizaciu-systemy-dlya-golosuvannya.html

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Верховна Рада планує переоснастити систему для голосування у сесійній залі — один з варіантів модернізації дозволить депутатам дистанційно працювати з документами та порядком денним пленарних засідань.

Проект передбачає заміну крісел на робочих місцях народних депутатів. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

За словами Корнієнка, на цьому етапі слід буде врахувати історичну цінність будівлі українського парламенту та здійснити необхідні роботи без пошкодження архітектурної цілісності.

Корнієнко наголосив, що не буде називати імен потенційних систем для голосування, щоб не створювати спотворення конкуренції. Щодо вартості, то вона ще визначається і буде залежати від того, яку саме систему буде обрано.

Зазначимо, що 27 січня у Верховній Раді під час голосування за звільнення з посади голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка стався технічний збій. Частина нардепів заявили, що їх голоси не враховано і не спрацював увесь ряд робочих місць.

Коли був зрив голосування по Сенниченку, там система показала — це записано на відео і ми це бачили в рамках розслідування, що ряд крісел буквально не працює. Технічні служби не можуть достеменно визначити природу цих відключень каналів. Це така непроста історія, — розповів Корнієнко руху «Чесно».

Заміна робочих місць нардепів та оновлення системи голосування можливе тільки між сесіями, адже потенційні підрядники кажуть про щонайменше 40 днів для виконання робіт.