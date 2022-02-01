Україна вперше в історії почала фізично імпортувати газ із Угорщини. Фото: ria.ru

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Імпортувати газ з Угорщини вперше в історії почала Україні.

Стартував імпорт у вівторок, 1 лютого. До цього дня газотранспортна система України працювала лише в напрямку з України до Угорщини. Про це повідомив генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон у Facebook.

Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і у разі відсутності транзиту, — написав він.

Гендиректор додав, що відкриття нового маршруту імпорту створило можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільній прес-конференції з главою польського уряду Матеушем Моравецьким заявив, що Київ та Варшава розглядають питання імпорту газу з LNG-терміналів, які розташовані на території Польщі. За словами українського прем'єра, питання енергетичної безпеки перебуває серед пріоритетів двостороннього співробітництва України та Польщі.

Сторони вже обговорили шляхи поглиблення співпраці двох країн на енергетичному напрямі, зокрема двосторонню взаємодію, яку ми будемо зосереджувати на подальшій протидії реалізації геополітичного проекту «Північний потік-2». У Києві бачать перспективи зберігання природного газу польськими компаніями, європейськими в підземних сховищах газу України.

Нагадаємо, у Брюсселі заявили, що Європейський Союз готовий співпрацювати зі США, Катаром та Азербайджаном у питаннях постачання газу, якщо Росія вирішать скоротити або зупинити постачання до Євросоюзу.