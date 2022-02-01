Украина впервые в истории начала физически импортировать газ из Венгрии. Фото: ria.ru

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Импортировать газ из Венгрии впервые в истории начала Украина.

Стартовал импорт во вторник, 1 февраля. До этого дня газотранспортная система Украины работала только в направлении из Украины в Венгрию. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже и в случае отсутствия транзита, — написал он.

Гендиректор добавил, что открытие нового маршрута импорта создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с главой польского правительства Матеушем Моравецким заявил, что Киев и Варшава рассматривают вопрос импорта газа из LNG-терминалов, которые расположены на территории Польши. По словам украинского премьера, вопрос энергетической безопасности находится среди приоритетов двустороннего сотрудничества Украины и Польши.

Стороны уже обсудили пути углубления сотрудничества двух стран на энергетическом направлении, в частности двустороннее взаимодействие, которое мы будем сосредотачивать на дальнейшем противодействии реализации геополитического проекта «Северный поток-2». В Киеве видят перспективы хранения природного газа польскими компаниями, европейскими в подземных хранилищах газа Украины.

Напомним, в Брюсселе заявили, что Европейский Союз готов сотрудничать с США, Катаром и Азербайджаном в вопросах поставки газа, если Россия решит сократить или остановить поставки в Евросоюз.