Украина, Польша и Великобритания создают военно-политический альянс

Лондон и Варшава помогут – Украина создает новый военно-политический альянс

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Украина, Польша и Великобритания создают военно-политический союз.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил слухи, которые распространялись в сети, и назвал несколько фактов о союзе из тех, которыми можно поделиться на этот момент.

На своей странице в Фейсбук Кулеба пояснил, что с инициативой начать такое трехстороннее сотрудничество в октябре 2021 года выступила Украина.

Этот новый формат является частью стратегии МИД в отношении малых альянсов как проактивной внешней политики.

Суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы, — написал глава МИД.

Киев создает пояс безопасности и процветания и усиливает Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, «Квадрига» с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Эти союзы успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества.

Кулеба считает, что новый формат не привязан к локальной географии — это объединения стран, разделяющих общие принципы, стремящиеся к укреплению безопасности и развитию торговли, готовые к конкретным действиям.

Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и региона в целом, — написал Кулеба.

1 февраля проходит визит в Киев главы правительства РП Матеуша Моравецкого. Кроме того, Кулеба анонсировал приезд премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

По данным «ВВС News — Украина», на прошлой неделе стороны финализировали детали соглашения о новом формате трехстороннего сотрудничества.

О важности этого решения свидетельствует тот факт, что предварительно планировалось объявить о договоренности 31 января во время визита в Киев министра иностранных дел Британии Лиз Трасс. Но ранг встречи был повышен до руководителя правительства. Кулеба подтвердил, что подписание договоренности переносится из-за болезни Трасс.

Создание новой оси Лондон-Варшава-Киев происходит на фоне существенного обострения ситуации безопасности на украинских границах и активного снабжения Британией оружия Украине.