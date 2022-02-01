Рада отобрала 100-тысячную стипендию у студента, который поехал учиться за границу

https://racurs.ua/n166480-rada-otobrala-100-tys-stipendii-u-studenta-kotoryy-poehal-uchitsya-za-granicu.html

Ракурс

Премию за успешное ВНО можно потерять. Верховная Рада 1 февраля не смогла утвердить повестку дня и другие важные вопросы, но нашла голоса, чтобы отобрать стипендию у отдельно взятого выпускника школы.

Он идеально сдал внешнее независимое тестирование, но избрал для продолжения получения высшего образования учебное заведение за рубежом, что запрещено условиями предоставления стипендии.

За принятие соответствующего постановления проголосовали 263 нардепа.

Как сообщается в пояснительной записке к постановлению Рады, речь идет об Алексее Чикалове. Он был в списке 30 лучших выпускников в Украине, которым за успешную сдачу ВНО в ноябре 2021 года присудили стипендии Верховной Рады (100 тыс. грн).

Чикалов поступил в харьковский университет имени Каразина, но затем решил уехать из Украины. Поэтому у него отобрали стипендию Рады. Юноша учился в Запорожье и четыре года подряд занимал 1−3 места на олимпиадах по химии.

Премии Верховной Рады присуждают ежегодно 30 участникам ВНО, получившим не менее 790 баллов (минимум один предмет — 200 баллов). В 2021 году 35 студентов набрали более 792 баллов.