Рада відібрала 100-тисячну стипендію в студента, який поїхав навчатися за кордон

https://racurs.ua/ua/n166480-rada-vidibrala-100-tysyachnu-stypendiu-v-studenta-yakyy-poyihav-navchatysya-za-kordon.html

Ракурс

Премію за успішне ЗНО можна втратити. Верховна Рада 1 лютого не змогла затвердити порядок денний та інші важливі питання, але знайшла голоси, щоб відібрати стипендію у окремо взятого випускника школи.

Він ідеально здав ЗНО, але обрав для продовження здобуття вищої освіти навчальний заклад за кордоном, що заборонено умовами надання стипендії.

За ухвалення відповідної постанови проголосували 263 нардепи.

Як повідомляється у пояснювальній записці до постанови Ради, йдеться про Олексія Чикалова. Він був у списку 30-ти найкращих випускників в Україні, яким за успішну здачу ЗНО у листопаді 2021 року присудили стипендії Верховної Ради (100 тис. грн).

Чикалов вступив до харківського університету імені Каразіна, але потім вирішив поїхати з України. Тому у нього відібрали стипендію Ради. Юнак навчався у Запоріжжі і чотири роки поспіль виборював 1−3 місця на олімпіадах з хімії.

Премії Верховної Ради присуджують щороку 30 учасникам ЗНО, які отримали щонайменше 790 балів (мінімум один предмет — 200 балів). У 2021 році 35 студентів набрали понад 792 бали.