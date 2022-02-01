Донецький терорист Едуард Басурін. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n166479-my-ne-samostiyni-za-namy-inshi-krayiny-ziznannya-doneckogo-terorysta-video.html

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Терористичні організації ЛНР та ДНР не самостійні, а залежать від «інших країн».

Про несамостійність самопроголошеної Донецької народної республіки заявив представник бойовиків ДНР Едуард Байсурін. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський, а відео зізнання бойовика оприлюднив в Telegram.

За словами Басуріна, не існує ніяких самостійних республік, і за ЛДНР насправді стоять «інші країни», які не дають Україні відновити контроль над своєю територією.

Ми попереджаємо Україну про те, що ми будемо вимушені звернутися до дружніх країн за військовою та військово-технічною допомогою аби досягти паритету по озброєнню та показати, що ми не самостійні, а за нами стоять інші країни, які не хочуть агресії України проти нас, — заявив представник країни-агресора.













Нагадаємо, російське командування провело планову ротацію передових підрозділів бойовиків — першого та другого армійських корпусів Донецька та Луганська. Штат терористів ОРДЛО посилили снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів, які повинні не лише обстрілювати позиції ООС, але й провокувати вогонь у відповідь.