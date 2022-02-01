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Ракурс
Фейковий кол-центр. Фото: СБУ

Шахраї-в'язні з ОРДЛО через підставні call-центри обкрадали українців (ФОТО)

1 лют 2022, 13:34
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Служба безпеки України (СБУ) заблокувала шахрайську схему з виманювання коштів у українців.

Правоохоронці простежили весь ланцюг дзвінків із «кол-центрів вітчизняних банків», які насправді здійснювали в’язні з ОРДЛО. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Фейковий кол-центр. Фото: СБУ

За час своєї «діяльності» зловмисники ошукали сотні громадян України на мільйони гривень. Одним з учасників схеми є мешканець Донецької області. Він вступив у змову з ватажками так званої «ДНР», які створили розгалужену мережу псевдокол-центрів.

Фейковий кол-центр. Фото: СБУ

Співробітниками були в’язні тюрем із так званої «ДНР», які представлялись працівниками українських банків і виманювали в громадян України конфіденційні персональні та банківські дані, після чого знімали гроші з їхніх рахунків.

Переведення коштів у готівку та їх переправленням координував мешканець Донецької області. Його «кур'єрами» були мешканці підконтрольних українській владі територій, які мають громадянство РФ. Вони використовували розгалужену мережу підставних осіб, а також фінансових сервісів.

Фейковий кол-центр. Фото: СБУ

Зловмисники передавали частину викрадених грошей так званим «правоохоронцям» на окупованих територіях. Під час обшуків було виявлено банківські картки, мобільні пристрої, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Фейковий кол-центр. Фото: СБУ

Провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 190 (шахрайство); ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).







Фейковий кол-центр. Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Луганській області контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) затримали колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої ЛНР. Зловмисник намагався потрапити на територію, підконтрольну українській владі, для оформлення пенсії.

Джерело: Ракурс


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