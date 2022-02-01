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Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала мошенническую схему по выманиванию средств у украинцев.

Правоохранители проследили всю цепь звонков из «колл-центров отечественных банков», которые на самом деле совершали заключенные из ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За время своей «деятельности» злоумышленники обманули сотни граждан Украины на миллионы гривен. Одним из участников схемы является житель Донецкой области. Он вступил в сговор с предводителями так называемой «ДНР», которые создали разветвленную сеть псевдоколл-центров.

Сотрудниками были заключенные тюрем из так называемой «ДНР», которые представлялись работниками украинских банков и выманивали у граждан Украины конфиденциальные персональные и банковские данные, после чего снимали деньги с их счетов.

Обналичиванием средств и их переправкой занимался житель Донецкой области. Его «курьерами» были жители подконтрольных украинским властям территорий, имеющих гражданство РФ. Они использовали разветвленную сеть подставных лиц, а также финансовых сервисов.

Злоумышленники передавали часть похищенных денег так называемым правоохранителям на оккупированных территориях. Во время обысков были обнаружены банковские карты, мобильные устройства, черные записи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.3 ст. 190 (мошенничество); ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Напомним, ранее мы сообщали, что в Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР. Злоумышленник пытался попасть на территорию, подконтрольную украинским властям, для оформления пенсии.