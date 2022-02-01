Донецкий террорист Эдуард Басурин. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n166479-my-ne-samostoyatelnye-za-nami-drugie-strany-priznaniya-terrorista-dnr-video.html

Ракурс

Террористические организации ЛНР и ДНР не самостоятельны, а зависят от «других стран».

О несамостоятельности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил представитель боевиков ДНР Эдуард Байсурин. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский, а видео признания боевика обнародовал в Telegram.

По словам Басурина, не существует никаких самостоятельных республик, и за ЛДНР на самом деле стоят «другие страны», которые не дают Украине восстановить контроль над своей территорией.

Мы предупреждаем Украину о том, что мы будем вынуждены обратиться к дружественным странам по военной и военно-технической помощи, чтобы достичь паритета по вооружению и показать, что мы не самостоятельны, а за нами стоят другие страны, которые не хотят агрессии Украины против нас, — заявил представитель страны-агрессора.













Напомним, российское командование провело плановую ротацию передовых подразделений боевиков — первого и второго армейских корпусов Донецка и Луганска. Штат террористов ОРДЛО усилили снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов, которые должны не только обстреливать позиции ООС, но и провоцировать ответный огонь.