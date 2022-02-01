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Ракурс
Донецкий террорист Эдуард Басурин. Скриншот с видео

Мы не самостоятельные, за нами другие страны — признание террориста ДНР (ВИДЕО)

1 фев 2022, 13:49
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Террористические организации ЛНР и ДНР не самостоятельны, а зависят от «других стран».

О несамостоятельности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил представитель боевиков ДНР Эдуард Байсурин. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский, а видео признания боевика обнародовал в Telegram.

По словам Басурина, не существует никаких самостоятельных республик, и за ЛДНР на самом деле стоят «другие страны», которые не дают Украине восстановить контроль над своей территорией.

Мы предупреждаем Украину о том, что мы будем вынуждены обратиться к дружественным странам по военной и военно-технической помощи, чтобы достичь паритета по вооружению и показать, что мы не самостоятельны, а за нами стоят другие страны, которые не хотят агрессии Украины против нас, — заявил представитель страны-агрессора.







Напомним, российское командование провело плановую ротацию передовых подразделений боевиков — первого и второго армейских корпусов Донецка и Луганска. Штат террористов ОРДЛО усилили снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов, которые должны не только обстреливать позиции ООС, но и провоцировать ответный огонь.

Источник: Ракурс


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