Борис Джонсон пообещал Украине миллионы долларов помощи. Фото: liga.net

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Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, прибудет в Украину с рабочим визитом.

Перед вылетом в Киев британский премьер анонсировал более 118 млн долл. финансовой помощи Украине, которые должны поспособствовать стабильному управлению и энергетической независимости страны от России. Также премьер-министр пообещал во время своих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским найти дипломатическое решение споров с Москвой и «избежать дальнейшего кровопролития». Об этом сообщает ВВС.

Каждый украинец имеет право определять, как им управлять. Как друг и демократический партнер, Великобритания будет продолжать отстаивать суверенитет Украины перед теми, кто стремится его разрушить, — заявил Джонсон.

В ходе рабочего визита в Украину Джонсон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Планируется обсуждение вопросов безопасности, путей деэскалации и военно-технического сотрудничества.

Перед визитом в Украину глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила в Twitter, что заразилась коронавирусом. Трижды вакцинированная дипломат получила положительный результат теста на ковид 31 января. Министр будет работать из дома, соблюдая самоизоляцию.

Напомним, 31 января в Украину прибыл четвертый самолет с военно-технической помощью США, который доставил 81 т патронов различного калибра. Всего в пределах дополнительной материально-технической помощи от США, а сумму 200 млн долл. ожидаются ориентировочно 45 рейсов самолетов

Источник: ВВС