Борис Джонсон пообіцяв Україні мільйони доларів допомоги. Фото: liga.net

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Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, прибуде в Україну з робочим візитом.

Перед вильотом до Києва британський прем'єр анонсував понад 118 млн дол. фінансової допомоги Україні, які повинні посприяти стабільному управлінню та енергетичній незалежності країни від Росії. Також прем'єр-міністр пообіцяв під час своїх переговорів із президентом України Володимиром Зеленським знайти дипломатичне вирішення суперечок із Москвою та «уникнути подальшого кровопролиття». Про це повідомляє ВВС.

Кожний українець має право визначати, як ним керувати. Як друг і демократичний партнер, Велика Британія продовжуватиме відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне його зруйнувати, — заявив Джонсон.

У ході робочого візиту в Україну Джонсон зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Планується обговорення безпекового питання, шляхів деескалації та військово-технічної співпраці.

Перед візитом в Україну глава МЗС Британії Ліз трас повідомила в Twitter, що заразилася коронавірусом. Тричі вакцинована дипломат отримала позитивний результат тесту на ковід 31 січня. Міністр працюватиме з дому, дотримуючись самоізоляції.

Нагадаємо, 31 січня до України прибув четвертий літак з військово-технічною допомогою США, який доставив 81 т набоїв різного калібру. Всього в межах додаткової матеріально-технічної допомоги від США, а суму 200 млн дол. очікуються орієнтовно 45 рейсів літаків

Джерело: ВВС