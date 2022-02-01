Україна, Польща і Велика Британія створюють військово-політичний альянс

https://racurs.ua/ua/n166481-ukrayina-polscha-i-velyka-brytaniya-stvoruut-viyskovo-politychnyy-alyans-kuleba.html

Ракурс

Україна, Польща і Велика Британія створюють військово-політичний альянс.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив чутки, які ширилися в мережі, і назвав декілька фактів пр угоду з тих, якими можна поділитися на цей момент.

На своїй сторінці у Фейсбук Кулеба пояснив, що з ініціативою започаткути таку тристоронню співпрацю в жовтні 2021 року виступила Україна.

Цей новий формат є частиною стратегії МЗС щодо малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України.

Суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси, — написав очільник МЗС.

Київ створює пояс безпеки та процвітання і посилює Балто-Чорноморську вісь. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, «Квадрига» з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою. Ці союзи успішно розвиваються, набувають ваги, вже сьогодні приносять Україні конкретні переваги.

Кулеба вважає, що новий формат не прив’язаний до локальної географії — це об'єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій.

Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З'єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом, — написав Кулеба.

1 лютого відбувається візит до Києва глави уряду РП Матеуша Моравецького. Крім того, Кулеба анонсував одночасний приїзд прем'єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона.

За даними «ВВС News Україна», минулого тижня сторони закінчували фіналізувати деталі угоди про новий формат тристоронньої співпраці.

Про важливість цього рішення свідчить той факт, що попередньо планувалося про оголошення домовленості 31 січня під час візиту до Києва міністра закордонних справ Британії Ліз Трасс. Але ранг зустрічі було підвищено до керівника уряду. Кулеба підтвердив, що підписання домовленості переноситься через хворобу Трасс.

Створення нової осі Лондон-Варшава-Київ відбувається на тлі суттєвого загострення безпекової ситуації на українських кордонах та активного постачання Британією зброї Україні.