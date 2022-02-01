Польща відповіла на подорожчання харчів зниженням податків. Фото: polsha24.com

https://racurs.ua/ua/n166485-naybilshe-v-istoriyi-znyjennya-podatkiv-polscha-vidpovila-na-podorojchannya-harchiv.html

Ракурс

У Польщі 1 лютого набуло чинності найбільше в історії країни зниження податків.

Президент Анджей Дуда підписав закон про тимчасове зниження ПДВ на харчові продукти, газ, паливо та міндобрива. Таким чином польський уряд боротиметься з інфляцією. Ухвалений закон є частиною «Антиінфляційного щита 2.0», який повинен захистити населення від інфляції. Про це повідомляє видання money.pl.

Зазначається, що податок на додану вартість на харчові продукти та напої, які наразі підлягають ставці 5%, зменшиться до нуля. Добрива з 8% знизили до 0%, а газ з 23% теж знизили до 0%. З 23% до 8% зменшиться ставка на паливо. ПДВ на електрику з 23% знизили до 5%.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький вважає, що нововведення в податковій сфері допоможуть полякам зберегти свої заощадження. Однак від зниження податків бюджет Польщі недоотримає майже 3 млрд дол.

Нагадаємо, газ, нафта, вугілля б’ють цінові рекорди у світі, це позначається на цінах. Ціна на продукти в Україні зростають чи не щодня. Окремі частини так званого «борщового набору» на кінець 2021 року зросли в ціні на 30−50%. При цьому середньостатичні українці витрачають на харчі 40% своїх доходів, а для бідних верств населення ця цифра може досягати 60% і більше.

Джерело: money. pl