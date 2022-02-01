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Зеленский встретил Джонсона в Киеве – появилось видео. Фото: Ракурс

Зеленский встретил Джонсона в Киеве — появилось видео

1 фев 2022, 18:57
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Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, прибыл 1 февраля в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Офис президента показал видео встречи Зеленского с Джонсоном.

Вылетаю в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для переговоров. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится ее разрушить, — написал Джонсон в своем Twitter перед вылетом в Украину.







Как сообщалось, встреча Зеленского и Джонсона с представителями СМИ начнется после переговоров в Мариинском дворце Киева.

Источник: Ракурс


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