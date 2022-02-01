Зеленский встретил Джонсона в Киеве – появилось видео. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n166501-zelenskiy-vstretil-djonsona-v-kieve-poyavilos-video.html

Ракурс

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, прибыл 1 февраля в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Офис президента показал видео встречи Зеленского с Джонсоном.

Вылетаю в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для переговоров. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится ее разрушить, — написал Джонсон в своем Twitter перед вылетом в Украину.













Как сообщалось, встреча Зеленского и Джонсона с представителями СМИ начнется после переговоров в Мариинском дворце Киева.