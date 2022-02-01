Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, прибув 1 лютого до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Офіс президента показав відео зустрічі Зеленського із Джонсоном.

Вилітаю до Києва, щоб зустрітися із Володимиром Зеленським для переговорів. Як друг та демократичний партнер, Велика Британія продовжить відстоювати суверенітет України перед обличчям тих, хто прагне її зруйнувати, — написав Джонсон у своєму Twitter перед вильотом в Україну.