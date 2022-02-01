Про що домовилися Зеленський та Джонсон – головні заяви

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Ракурс

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, прибув в Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Візит прем'єра означає підтримку Києва на тлі зростання російської агресії.

Зеленський та Джонсон заявили, що будь-яке подальше втручання Росії в Україну буде масштабною стратегічною помилкою та матиме жорсткі гуманітарні наслідки. Про це політики сказали на спільній прес-конференції після зустрічі.

Україна та Велика Британія погодилися працювати разом з метою зміцнення безпеки та обороноздатності України.

Прем'єр-міністр оголосив про пакет нової фінансової допомоги обсягом 88 млн фунтів стерлінгів для підтримки зусиль України для скорочення залежності від постачання російських енергоносіїв.

Джонсон заявив, що Путін тримає «пістолет біля голови України» та згадав, що був свідком падіння Берлінської стіни. За його словами, ця історична подія означає, що будь-яка країна може вільно обирати свої союзи у сфері безпеки.

Путін намагається підірвати це, нав’язати нову Ялту та зону впливу, — наголосив прем'єр.

Натомість Зеленський заявив, що російське вторгнення призведе до повномасштабної війни в Європі. Він запевнив, що українська армія суттєво змінилася за останні кілька років й українці «стоятимуть до останнього».

Я думаю, що Київ виглядає добре, він виглядає фантастично, виглядає сильним. Серйозно. 200 тисяч військових України є дуже потужними, тому російські матері мають пам’ятати про життя своїх синів. Можливо, це утримає Путіна від посилення конфлікту, — прокоментував Джонсон.













Володимир Зеленський також заявив, що Україна відповідально ставиться до мінських угод. Він додав, що Україна постійно закликає збиратись у нормандському форматі.