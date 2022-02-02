США готові до переговорів з Путіним, Байден прагне активної участі - Білий дім

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Президент США Джо Байден готовий до більш активної участі у врегулюванні ситуації з нарощуванням російської армії довкола кордонів України.

Про це під час традиційного брифінгу для преси заявила спікер Білого дому Джен Псакі.

Один з журналістів поцікавився у Псакі, чому Байден не брав більш активної участі у врегулюванні ситуації, як, наприклад, лідери Великої Британії, Польщі та інших країн.

Президент, безумовно, залишається відкритим для цього, якщо буде ясно, що це є слушним і найбільш конструктивним кроком вперед. У нас також є дуже активний і зацікавлений державний секретар, який провів низку бесід зі своїм російським колегою, зокрема й сьогодні вранці, — зазначила Псакі.

Раніше очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен у телефонній бесіді з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив, що Москві варто відвести війська від кордону з Україною.

Спікер зовнішньополітичного відомства США Нед Прайс заявив, що Вашингтон готовий до нових переговорів Байдена з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Вашингтон нібито готовий обговорити з Кремлем взаємні зобов’язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем і сил в Україні. США і НАТО нібито заявили РФ, що утримуються від розміщення ядерної зброї в Східній Європі і готові розглянути додаткові заходи щодо запобігання інцидентів з РФ на морі і в повітрі.

Додамо, що раніше МЗС Росії вимагало у «гарантіях безпеки», окрім невступу України і Грузії в НАТО, й виведення військ з Болгарії та Румунії.