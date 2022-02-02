ДБР виправдовується у справі Трухіна - патрульний змовчав про пропозиції нардепа

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Обставини ДТП за участі нардепа від партії «Слуга народу» Олександра Трухіна прокометували в Державному бюро розслідувнь.

У заяві ДБР йдеться, що відео з камер патрульного, яке показали в розслідуванні «Української правди», буде «витребувано у законному порядку і досліджено, буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому».

У відомстві переконують, що цих матеріалів на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було. Слідчі допитували співробітника поліції Сергія Петрика, який розповів УП про обставини ДТП, але він «не надав інформації, яку повідомив журналістам».

Водночас розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата, яка сталася 23 серпня 2021 року, ще триває. У ДБР заявили, що все ще проводять «усі необхідні експертизи та інші слідчі дії».

Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відео записи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату, — йдеться у заяві Держбюро розслідувань.

Раніше на нове відео відреагували в Офісі генпрокуратури та в МВС. Ірина Венедіктова доручила відкрити нове провадження, яке передали в НАБУ. А в МВС відхрестилися від спроб втягнути у скандал свого очільника Дениса Монастирського.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Трухін 23 серпня 2021 року став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди при в’їзді до Києва. Повідомляється також, що депутат був за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Однак через кілька днів новина про цю аварію зникла з десятків ЗМІ.

1 вересня 2021 року Трухін вперше прокоментував ДТП: він повідомив про те, що не збирався приховувати своє перебування на місці аварії, а навпаки сприяв співробітникам Нацполіції в зборі інформації при реєстрації аварії та дав всі свідчення.

3 вересня 2021 року Державне бюро розслідувань отримало від Нацполіції матеріали ДТП на Бориспільській трасі, в якій фігурує Трухін. Відтоді зрушень у справі практично не було.