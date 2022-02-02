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Ракурс
Які області під загрозою локдауну, розповіло МОЗ

Які області під загрозою локдауну, розповіло МОЗ (ІНФОГРАФІКА)

2 лют 2022, 10:05
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Нова хвиля COVID-19 стрімко набирає обертів в Україні. Внаслідок цього кількість областей, які перебували у «жовтій» зоні карантину, скоротилась удвічі. Зараз в цій зоні залишилися лише дві області — Кіровоградська та Полтавська.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Більшість областей через різкий ріст захворюваності на коронавірусну інфекцію нині перебувають в «помаранчевій» зоні. За прогнозом експертів Київської школи економіки, під загрозою запровадження локдауну опинилися дев’ять «помаранчевих» регіонів. Зокрема, йдеться про наступні області:

  • Вінницьку,

  • Донецьку,

  • Волинську,

  • Житомирську,

  • Закарпатську,

  • Львівську,

  • Одеську,

  • Сумську,

  • Хмельницьку.







Нагадаємо, станом на 2 лютого, у «червоній» зоні Івано-Франківська та Рівненська області. У «жовтій» зоні залишилися тільки — Полтавська та Кіровоградська. Впродовж 1 лютого ще понад 35 тис. українців інфікувалися коронавірусною хворобою.

Джерело: Ракурс


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