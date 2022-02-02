Ковід в Україні виявили у понад 35 тис. осіб — в яких областях вирує COVID-19https://racurs.ua/ua/n166510-kovid-v-ukrayini-vyyavyly-u-ponad-35-tys-osib-v-yakyh-oblastyah-vyruie-covid-19.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на 2 лютого підтвердили у 35 тис. 14 осіб. Вчора медики також зафіксували 204 летальних випадки внаслідок хвороби.
За добу 1 лютого в Україні зафіксовано 35 тис. 14 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (зокрема 4 тис. 190 дітей та 940 медпрацівників), — йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
летальних випадків — 204;
одужало — 9 тис. 894 особи.
За весь час пандемії захворіло 4 млн 130 тис. осіб. Загалом летальних випадків в Україні 100 тис. 599 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Львівській області (2 тис. 953),
Одеській області (2 тис. 725),
Києві (2 тис. 499),
Харківській області (2 тис. 121),
Хмельницькій області (1 тис. 766).
Нагадаємо, 31 січня в Україні зафіксували 30 тис. 768 випадків захворювання на COVID-19 і 192 летальних випадки. За добу 25 січня — 24 тис. 321 випадок зараження та 141 смерть.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-му місці за поширенням і на 16-му — за кількістю смертей від COVID-19.