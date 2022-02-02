Ковід в Україні виявили у понад 35 тис. осіб — в яких областях вирує COVID-19

https://racurs.ua/ua/n166510-kovid-v-ukrayini-vyyavyly-u-ponad-35-tys-osib-v-yakyh-oblastyah-vyruie-covid-19.html

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Коронавірус в Україні станом на 2 лютого підтвердили у 35 тис. 14 осіб. Вчора медики також зафіксували 204 летальних випадки внаслідок хвороби.

За добу 1 лютого в Україні зафіксовано 35 тис. 14 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (зокрема 4 тис. 190 дітей та 940 медпрацівників), — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

летальних випадків — 204;

одужало — 9 тис. 894 особи.

За весь час пандемії захворіло 4 млн 130 тис. осіб. Загалом летальних випадків в Україні 100 тис. 599 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Львівській області (2 тис. 953),

Одеській області (2 тис. 725),

Києві (2 тис. 499),

Харківській області (2 тис. 121),

Хмельницькій області (1 тис. 766).

Нагадаємо, 31 січня в Україні зафіксували 30 тис. 768 випадків захворювання на COVID-19 і 192 летальних випадки. За добу 25 січня — 24 тис. 321 випадок зараження та 141 смерть.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-му місці за поширенням і на 16-му — за кількістю смертей від COVID-19.