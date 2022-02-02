Ковид инфицировал 35 тыс. человек — где фиксируют максимум заражений

https://racurs.ua/n166510-kovid-inficiroval-35-tys-chelovek-gde-fiksiruut-maksimum-zarajeniy.html

Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на 2 февраля подтвердили у 35 тыс. 14 человек. Вчера медики также зафиксировали 204 летальных случая в результате болезни.

За сутки 1 февраля в Украине зафиксировано 35 тыс. 14 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в том числе 4 тыс. 190 детей и 940 медработников), — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

летальных исходов — 204;

поправилось — 9 тыс. 894 человека.

За все время пандемии заболело 4 млн 130 тыс. человек. В общей сложности летальных исходов от COVID в Украине зарегистрировали 100 тыс. 599.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Львовской области (2 тыс. 953),

Одесской области (2 тыс. 725),

Киеве (2 тыс. 499),

Харьковской области (2 тыс. 121),

Хмельницкой области (1 тыс. 766).

Напомним, 31 января в Украине зафиксировали 30 тыс. 768 случаев заболевания COVID-19 и 192 летальных исхода. За сутки 25 января — 24 тыс. 321 случай заражения и 141 смерть.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 16-м — по количеству смертей от COVID-19.