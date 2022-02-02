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Ракурс
Какие области под угрозой локдауна, рассказал Минздрав

Какие области под угрозой локдауна, рассказал Минздрав (ИНФОГРАФИКА)

2 фев 2022, 10:05
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Новая волна COVID-19 стремительно набирает обороты в Украине. В результате количество областей, которые находились в «желтой» зоне карантина, сократилось вдвое. Сейчас в этой зоне остались только две области — Кировоградская и Полтавская.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Большинство областей из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией сейчас находятся в «оранжевой» зоне. По прогнозу экспертов Киевской школы экономики, под угрозой введения локдауна оказались девять «оранжевых» регионов. В частности, речь идет о следующих областях:

  • Винницкой,

  • Донецкой,

  • Волынской,

  • Житомирской,

  • Закарпатской,

  • Львовской,

  • Одесской,

  • Сумской,

  • Хмельницкой.







Напомним, по состоянию на 2 февраля, в «красной» зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области. В «желтой» зоне остались только — Полтавская и Кировоградская. В течение 1 февраля более 35 тыс. украинцев инфицировались коронавирусной болезнью.

Источник: Ракурс


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