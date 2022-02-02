Какие области под угрозой локдауна, рассказал Минздрав

https://racurs.ua/n166514-kakie-oblasti-pod-ugrozoy-lokdauna-rasskazal-minzdrav-infografika.html

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Новая волна COVID-19 стремительно набирает обороты в Украине. В результате количество областей, которые находились в «желтой» зоне карантина, сократилось вдвое. Сейчас в этой зоне остались только две области — Кировоградская и Полтавская.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Большинство областей из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией сейчас находятся в «оранжевой» зоне. По прогнозу экспертов Киевской школы экономики, под угрозой введения локдауна оказались девять «оранжевых» регионов. В частности, речь идет о следующих областях:

Винницкой,

Донецкой,

Волынской,

Житомирской,

Закарпатской,

Львовской,

Одесской,

Сумской,

Хмельницкой.

Напомним, по состоянию на 2 февраля, в «красной» зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области. В «желтой» зоне остались только — Полтавская и Кировоградская. В течение 1 февраля более 35 тыс. украинцев инфицировались коронавирусной болезнью.