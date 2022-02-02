Какие области под угрозой локдауна, рассказал Минздрав (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n166514-kakie-oblasti-pod-ugrozoy-lokdauna-rasskazal-minzdrav-infografika.htmlРакурс
Новая волна COVID-19 стремительно набирает обороты в Украине. В результате количество областей, которые находились в «желтой» зоне карантина, сократилось вдвое. Сейчас в этой зоне остались только две области — Кировоградская и Полтавская.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Большинство областей из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией сейчас находятся в «оранжевой» зоне. По прогнозу экспертов Киевской школы экономики, под угрозой введения локдауна оказались девять «оранжевых» регионов. В частности, речь идет о следующих областях:
Винницкой,
Донецкой,
Волынской,
Житомирской,
Закарпатской,
Львовской,
Одесской,
Сумской,
Хмельницкой.
Напомним, по состоянию на 2 февраля, в «красной» зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области. В «желтой» зоне остались только — Полтавская и Кировоградская. В течение 1 февраля более 35 тыс. украинцев инфицировались коронавирусной болезнью.