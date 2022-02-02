ГБР о ДТП Трухина - патрульный ранее молчал, новое видео приобщат к делу

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Обстоятельства ДТП с участием нардепа от партии «Слуга народа» Александра Трухина прокомментировали в Государственном бюро расследований.

В заявлении ГБР говорится, что видео с камер патрульного, которое показали в расследовании «Украинской правды», будет «истребовано в законном порядке и исследовано, будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем».

В ведомстве утверждают, что этих материалов на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было. Следователи допрашивали сотрудника полиции Сергея Петрика, который рассказал УП об обстоятельствах ДТП, но он «не предоставил информацию, которую сообщил журналистам».

В то же время, расследование дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата, которое произошло 23 августа 2021 года, продолжается. В ГБР заявили, что все еще проводятся «необходимые экспертизы и другие следственные действия».

Поскольку камеры видеофиксации на участке трассы, где произошло происшествие, на момент ДТП еще не были установлены, ГБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные фото- и видеозаписи для ускорения расследования. К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату, говорится в заявлении Госбюро расследований.

Ранее на новое видео отреагировали в Офисе генпрокуратуры и МВД. Ирина Венедиктова поручила открыть новое производство, которое передали в НАБУ. А в МВД открестились от попыток вовлечь в скандал своего главу Дениса Монастырского.

Напомним, народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Трухин 23 августа 2021 года стал виновником дорожно-транспортного происшествия при въезде в Киев. Сообщалось также, что депутат находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Однако через несколько дней новость об этой аварии исчезла из десятков СМИ.

1 сентября 2021 года Трухин впервые прокомментировал ДТП: он сообщил о том, что не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии, а наоборот способствовал сотрудникам Нацполиции в сборе информации при регистрации аварии и дал все показания.

3 сентября 2021 года Государственное бюро расследований получило от Нацполиции материалы ДТП на Бориспольской трассе, в которой фигурирует Трухин. С тех пор сдвигов по делу практически не было.