Польша одобрила предоставление Украине ПЗРК «Гром» и боеприпасов

https://racurs.ua/n166518-polsha-odobrila-predostavlenie-ukraine-pzrk-grom-i-boepripasov.html

Ракурс

Варшава приняла решение о предоставлении Украине военной помощи в виде противоракетных комплексов и амуниции.

Хорошие новости. По моей просьбе, Совет министров одобрил решение о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование — переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы, — сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак 2 февраля.

Накануне во время визита в Киев премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша планирует передать Украине «боеприпасы, ПЗРК „Гром“ и дроны разного типа». Модернизированная модификация ПЗРК «Гром» (Piorun, «Молния»), известная также как «Гром-М», польского производства, предназначена для поражения самолетов, вертолетов и беспилотников.

Ранее представитель оборонного ведомства соседней страны заявил, что технические консультации с Украиной по военной помощи этой стране идут уже много дней.

Напомним, глава Бюро национальной безопасности Павел Солех заявил, что в ближайшее время еще более двух тысяч американских солдат прибудут в Польшу. По его словам, это станет частью масштабной акции НАТО, направленной на укрепление восточного фланга НАТО перед угрозой российского вторжения в Украину.

Солех также отметил, что американцы в ближайшие дни перебросят в Восточную Европу примерно 8,5 тыс. солдат.