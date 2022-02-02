Загублене стародавнє місто виявив в горах Туреччини польський дипломат

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Загублене стародавнє місто випадково виявив в горах Туреччини польський дипломат Роберт Рокіцькі під час прогулянки. Представник дипломатичного відомства Польщі, котрий працює в Анкарі, знайшов стародавнє місто Фіваса.

Чоловік захоплюється археологією і стародавньою історією, а тому часто вивчає дику турецьку сільську місцевість, пише видання Ancient Origins.

Тут я можу вільно займатися своїм улюбленим видом туризму, який я називаю histracking — мандрівкою бездоріжжям в пошуках історичних місць. Він поєднує у собі природні та культурні відкриття. Тут найкраще місце для такого роду діяльності, оскільки воно багате на історичні пам’ятки і природні чудеса та забезпечує дружню атмосферу, — розповів поляк.

Стародавнє місто Фіваса йому вдалося виявити під час прогулянки південно-центральною Анатолією біля Таврських гір у пошуках села Пінарка.

Рокіцькі вважав, що населений пункт міг бути пов’язаний з відомими історичними подіями, але замість нього знайшов загублене місто Фіваса. Йдеться про укріплене місто Малої Азії, яке до початку IX століття контролювали римляни та візантійці.

Розташування Фіваса впродовж сотень років залишалося таємницею через віддаленість від основних маршрутів, що пролягають цією територією. Тепер знахідку досліджуватимуть вчені.