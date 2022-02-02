Скільки українців готові до збройного опору Росії — опитування

https://racurs.ua/ua/n166524-skilky-ukrayinciv-gotovi-do-zbroynogo-oporu-rosiyi-opytuvannya.html

Ракурс

Скільки громадян готові захищати Україну від агресії Росії зі зброєю в руках, йдеться в опитуванні соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 28 по 31 січня 2022 року методом телефонного інтерв’ю.

Респондентам було поставлено запитання: «Чи готові Ви захищати Україну зі зброєю в руках?».

44,9% респондентів відповідають, що готові долучитися до захисту країни у будь-який спосіб, і стільки ж (45,4%) — що вважають це справою військових і не втручатимуться, — йдеться у повідомленні на сайті Центру Разумкова.

61,3% чоловіків відповіли, що готові долучитися до захисту країни у будь-який спосіб, серед жінок цей показник становив 31,6%.

Серед чоловічого населення Західного регіону таку готовність висловлюють 73,7%, Центру — 59,7%, Півдня — 48,4%, Сходу — 58,0%, — йдеться у повідомленні.

Найчастіше таку готовність висловлюють молоді чоловіки віком від 18 до 29 років (76,2%).

Нагадаємо, в рамках дослідження було опитано 1 тис. 206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання «Обозреватель».