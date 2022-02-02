Зеленський відповів на скандал з Трухіним - Буде особлива відповідальність

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Президент України відреагував на новий скандал із нардепом Олександром Трухіним — тепер вже колишнім членом його партії «Слуга народу».

Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте сказав, що «повністю підтримує реакцію партії та голови фракції „Слуга народу“ Давида Арахамії».

Президент вважає, що всі одностайно підтримають звільнення Трухіна з партії СН.

Це ж питання справедливості. Депутат ти або будь-який чиновник, або людина будь-якої професії — всі повинні бути рівними перед законом. Тому всі повинні відповідати і всі, повірте мені, точно відповідатимуть за це, незважаючи, яка це провина. По-перше, ти депутат і є прикладом, тому маєш нести особливу відповідальність, — заявив Зеленський.

Раніше Зеленський двічі коментував історію з ДТП, у яку потрапив Трухін: на прес-конференціях у Трускавці, а також під час великого спілкування зі ЗМІ наприкінці листопада. Конкретики не було, президент тоді заявляв, що очікує усіх результатів від правоохоронних органів.

Нагадаємо, що журналісти УП отримали доступ до відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався облишили місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти — спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього є з собою сумка, в якій знаходяться 150 тис. грн та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

Крім того, він весь час наголошував, що не перебував за кермом автомобіля. Інші учасники аварії (крім одного — товариша Трухіна) при цьому стверджували, що машиною керував саме народний депутат.

Трухін тричі відмовився проходити тест на алкодрагері. За словами поліцейського, який був на місці ДТП, народний обранець демонстрував ознаки алкогольного сп’яніння.