Денис Монастирський. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/ua/n166586-zvilnyty-monastyrskogo-vymagaut-u-verhovniy-radi-detali.html

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Постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського зареєстрували 3 лютого у Верховній Раді.

Ініціаторами виступили представники «Європейської солідарності» та колишній спікер парламенту Дмитро Разумков. Міністра вимагають звільнити через скандал із його заступником Олександром Гогілашвілі, який у Донецький області влаштував скандал із поліцейськими на одному з блокпостів. Гогілашвілі тоді лаявся та погрожував звільнити правоохоронців. Про це йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Крім того, ще однією причиною звільнення називають не відкриття кримінального провадження через зіткнення під Печерським судом 19 січня, коли тривав у суд у справі екс-президента Петра Порошенка. У документі також згадується побиття та затримання під парламентом активістів руху SaveФоп.

Останньою надзвичайною подію стало опублікування відео поліцейських з місця ДТП нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна із якого видно, що покривання цього злочину здійснював міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Це свідчить про зловживання владою і службовим становищем міністром внутрішніх справ, — наголошують ініціатори.

Як відомо, очільник МВС Денис Монастирський досі не відреагував на публікацію відео з місця ДТП за участі нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна.

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування з відео щодо ДТП за участі Трухіна. Судячи з відео, нардеп намагався втекти з місця аварії у ліс, щоб зателефонувати Денису Монастирському. Також парламентар натякав поліцейським на хабар.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань заявили, що відео з нагрудних камер патрульних на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було. Слідчі допитували співробітника поліції Сергія Петрика, який розповів журналістам про обставини ДТП, але він не надав інформації, яку повідомив ЗМІ.