Війська РФ. Фото: BuzzFeed

https://racurs.ua/ua/n166549-rf-rozshyryla-poligony-bilya-kordoniv-ukrayiny-foto-zi-suputnyka.html

Ракурс

Агресія Росії біля кордонів України продовжує спричиняти паніку. Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові знімки російських військ біля кордонів України.

Вони зняли техніку, військові намети й укриття в Білорусі, де починаються військові навчання. Про це повідомляє BuzzFeed.

У Білорусі біля Йосиповичів помітили оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М», які можуть добивати звідти до Києва, Львова, Риги, Вільнюсу і Варшави. У Брестській області стоять намети та важка техніка.

На полігоні «Обуз-Лісновський» (Білорусь) помітили намети. У російському місті Єльня стоять бойові групи, танки й артилерія. На полігоні «Погоново» (Воронезька область) розгорнуто тренувальний табір і базується артилерія. У Криму намети та бронетехніка в районі Євпаторії, Бахчисарая, Новоозерного і Ангарського полігону.

Супутники зафіксували збільшення військ і розширення полігонів та гарнізонів у радіусі приблизно 250 кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії в Україну може не відбутися — загони бойових кораблів Чорноморського флоту РФ після навчання в акваторії Чорного моря повернулися до пунктів постійного базування в Новоросійську, а також до окупованого Криму. У нібито планових «навчаннях» взяли участь 20 бойових кораблів у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних та пошуково-ударних груп, а також загону десантних кораблів.