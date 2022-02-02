Свято завтра. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n166548-3-lutogo-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

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Свято завтра — 3 лютого — День лікарки. Так склалося, що практично в усіх країнах світу в медицині працюють чоловіки, а жінки здавна мали значно більше труднощів для професійного зростання. Однак вони не поступаються успішними результатами і компетентністю, а також відзначаються кращими комунікативними вміннями, ніж чоловіки. Святкувати це свято почали 1972 року. А дату обрали на честь дня народження відомої Елізабет Блеквелл. Вона стала першою жінкою, яка отримала вищу медичну освіту в США.

3 лютого в церковному календарі — день пам’яті преподобного Максима Сповідника. Він був відомим богословом, викладав у вищій школі в Константинополі та вів аскетичний спосіб життя. Зростав у аристократичній сім’ї, навчався старанно. У спадок Максим Сповідник залишив чимало богословських трактатів, диспутів, богослужінь та пояснень до молитов. Також преподобний Максим Сповідник є автором теорії божественних ідей. Він вважав, що існують розділені логоси (ідеї-енергії), які відповідають кожному виду буття.

Також православна церква вшановує пам’ять преподобного Максима Грека. Він був перекладачем та публіцистом. Народився в місті Арті в XV столітті в заможній родині. Довго мандрував світом, а потім пішов у монахи. Все своє життя активно перекладав різні публіцистичні твори.

Що не можна робити:

забороняється зловживати шкідливою їжею;

намагайтеся не лихословити;

не варто позичати будь-які предмети побуту.

Народні прикмети: