https://racurs.ua/n166548-3-fevralya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 3 февраля — День врача-женщины. Так сложилось, что практически во всех странах мира в медицине работают мужчины, а женщины издавна испытывали значительно больше трудностей для профессионального роста. Однако они не уступают успешными результатами и компетентностью, а также отличаются лучшими коммуникативными умениями, чем мужчины. Праздновать этот праздник начали 1972 года. А дату избрали в честь дня рождения известной Элизабет Блэквелл. Она стала первой женщиной, получившей высшее медицинское образование в США.

3 февраля в церковном календаре — день памяти преподобного Максима Исповедника. Он был известным богословом, преподавал в высшей школе в Константинополе и ввел аскетический образ жизни. Рост в аристократической семье, учился усердно. В наследство Максим Исповедник оставил немало богословских трактатов, диспутов, богослужений и объяснений к молитвам. Также преподобный Максим Исповедник является автором теории божественных идей. Он считал, что существуют разделенные логосы (идеи-энергии), соответствующие каждому виду бытия.

Также православная церковь чтит память преподобного Максима Грека. Он был переводчиком и публицистом. Родился в городе Арте в XV веке в состоятельной семье. Долго странствовал по миру, а затем ушел в монахи. Всю свою жизнь активно переводил разные публицистические произведения.

Что нельзя делать:

запрещается злоупотреблять вредной едой;

старайтесь не злословить;

не стоит одалживать предметы быта.

Народные приметы: