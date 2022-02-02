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3 февраля — какой праздник отмечают и чего нельзя делатьhttps://racurs.ua/n166548-3-fevralya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 3 февраля — День врача-женщины. Так сложилось, что практически во всех странах мира в медицине работают мужчины, а женщины издавна испытывали значительно больше трудностей для профессионального роста. Однако они не уступают успешными результатами и компетентностью, а также отличаются лучшими коммуникативными умениями, чем мужчины. Праздновать этот праздник начали 1972 года. А дату избрали в честь дня рождения известной Элизабет Блэквелл. Она стала первой женщиной, получившей высшее медицинское образование в США.
3 февраля в церковном календаре — день памяти преподобного Максима Исповедника. Он был известным богословом, преподавал в высшей школе в Константинополе и ввел аскетический образ жизни. Рост в аристократической семье, учился усердно. В наследство Максим Исповедник оставил немало богословских трактатов, диспутов, богослужений и объяснений к молитвам. Также преподобный Максим Исповедник является автором теории божественных идей. Он считал, что существуют разделенные логосы (идеи-энергии), соответствующие каждому виду бытия.
Также православная церковь чтит память преподобного Максима Грека. Он был переводчиком и публицистом. Родился в городе Арте в XV веке в состоятельной семье. Долго странствовал по миру, а затем ушел в монахи. Всю свою жизнь активно переводил разные публицистические произведения.
Что нельзя делать:
- запрещается злоупотреблять вредной едой;
- старайтесь не злословить;
- не стоит одалживать предметы быта.
Народные приметы:
- из-за облаков ночью видна луна, значит будет хороший урожай;
- 3 февраля ясная погода, будут затяжные морозы.
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