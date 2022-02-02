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Ракурс

Названы ранние симптомы «Омикрона»

2 фев 2022, 21:42
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Симптомы «Омикрона» назвали ученые — среди самых распространенных ранних признаков заболевания этим штаммом называют типичные простудные симптомы.

Об этом со ссылкой на данные, полученные врачами из Великобритании, США и Южной Африки, сообщает Express.

Так, симптомами «Омикрона» являются:

  • першение в горле;
  • боль в пояснице;
  • заложенность носа;
  • головная боль;
  • усталость;
  • чихание;
  • ночная потливость;
  • ломота в теле.

Указанные восемь симптомов могут возникнуть в первые два дня после контакта человека с «Омикроном». В отдельных случаях ожидать их появления можно до 14 суток. Обычно первые симптомы заражения проявляются в течение первых трех дней. В случае их обнаружения рекомендуется самоизолироваться на десять дней и сдать анализы на наличие инфекции.







Напомним, ранее мы сообщали, что мутацию штамма коронавируса «Омикрон» начали обнаруживать в странах Европы и Азии. Сейчас его более распространенная форма называется BA.1, но ученые наблюдают рост числа случаев, вызванных близким родственником варианта — BA.2.

Источник: Express

Источник: Ракурс


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