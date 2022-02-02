Названы ранние симптомы «Омикрона»

https://racurs.ua/n166547-nazvany-rannie-simptomy-omikrona.html

Ракурс

Симптомы «Омикрона» назвали ученые — среди самых распространенных ранних признаков заболевания этим штаммом называют типичные простудные симптомы.

Об этом со ссылкой на данные, полученные врачами из Великобритании, США и Южной Африки, сообщает Express.

Так, симптомами «Омикрона» являются:

першение в горле;

боль в пояснице;

заложенность носа;

головная боль;

усталость;

чихание;

ночная потливость;

ломота в теле.

Указанные восемь симптомов могут возникнуть в первые два дня после контакта человека с «Омикроном». В отдельных случаях ожидать их появления можно до 14 суток. Обычно первые симптомы заражения проявляются в течение первых трех дней. В случае их обнаружения рекомендуется самоизолироваться на десять дней и сдать анализы на наличие инфекции.

Напомним, ранее мы сообщали, что мутацию штамма коронавируса «Омикрон» начали обнаруживать в странах Европы и Азии. Сейчас его более распространенная форма называется BA.1, но ученые наблюдают рост числа случаев, вызванных близким родственником варианта — BA.2.

Источник: Express