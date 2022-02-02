Названы ранние симптомы «Омикрона»https://racurs.ua/n166547-nazvany-rannie-simptomy-omikrona.htmlРакурс
Симптомы «Омикрона» назвали ученые — среди самых распространенных ранних признаков заболевания этим штаммом называют типичные простудные симптомы.
Об этом со ссылкой на данные, полученные врачами из Великобритании, США и Южной Африки, сообщает Express.
Так, симптомами «Омикрона» являются:
- першение в горле;
- боль в пояснице;
- заложенность носа;
- головная боль;
- усталость;
- чихание;
- ночная потливость;
- ломота в теле.
Указанные восемь симптомов могут возникнуть в первые два дня после контакта человека с «Омикроном». В отдельных случаях ожидать их появления можно до 14 суток. Обычно первые симптомы заражения проявляются в течение первых трех дней. В случае их обнаружения рекомендуется самоизолироваться на десять дней и сдать анализы на наличие инфекции.
Напомним, ранее мы сообщали, что мутацию штамма коронавируса «Омикрон» начали обнаруживать в странах Европы и Азии. Сейчас его более распространенная форма называется BA.1, но ученые наблюдают рост числа случаев, вызванных близким родственником варианта — BA.2.
Источник: Express