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Ракурс

Передумали — Белый дом прекратил называть вторжение РФ в Украину «неизбежным»

2 фев 2022, 21:24
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Вторжение РФ в Украину больше не «неизбежно», утверждают в Белом доме. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США откажутся от подобных сигналов.

По словам спикера, этот сигнал был непреднамеренным. Об этом она заявила на брифинге.

Я использовала его однажды. Я думаю, что и другие использовали его однажды. А потом мы перестали его использовать, потому что, как мне кажется, оно послало сигнал, который мы не собирались посылать, а именно: мы знаем, что президент Путин принял решение, — заявила Псаки.







До этого глава Пентагона заявил об угрозе вторжения России в Украину, и добавил, что конфликт неизбежен.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в восточной Европе из-за угрозы российской агрессии. Ожидается, что вскоре Пентагон объявит, что войска будут развернуты «в ближайшие дни».

Источник: Ракурс


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