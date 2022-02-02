Дополнительные военные силы развертывает Байден в Восточной Европе

https://racurs.ua/n166539-dopolnitelnye-voennye-sily-razvertyvaet-bayden-v-vostochnoy-evrope.html

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Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (США), официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе из-за угрозы российской агрессии.

Ожидается, что вскоре Пентагон объявит, что войска будут развернуты «в ближайшие дни». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди американских официальных лиц.

Речь идет о развертывании примерно 2 тыс. военнослужащих США в Польше и еще нескольких тысяч в юго-восточных странах НАТО, в частности, в Румынии. Часть войск, которые будут развернуты вскоре, уже размещены в Европе, тогда как другие прибудут из тех, что находятся в США и уже пребывают в повышенной боевой готовности.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент страны-агрессора Владимир Путин рассказал, почему боится вступления Украины в НАТО. В таком случае, по его словам, НАТО начнет военный конфликт с Россией из-за оккупированного Крыма.

Источник: CNN