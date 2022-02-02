Додаткові військові сили розгортає Байден в східній Європі

https://racurs.ua/ua/n166539-dodatkovi-viyskovi-syly-rozgortaie-bayden-v-shidniy-ievropi.html

Ракурс

Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (США), офіційно схвалив розгортання додаткових військових сил США в східній Європі через загрозу російській агресії.

Очікується, що незабаром Пентагон оголосить, що війська будуть розгорнуті «найближчими днями». Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела серед американських офіційних осіб.

Мова йде про розгортання приблизно 2 тис. військовослужбовців США у Польщі та ще кількох тисяч у південно-східних країнах НАТО, зокрема, у Румунії. Частина військ, які будуть розгорнуті незабаром, уже розміщені в Європі, тоді як інші прибудуть з тих, що знаходяться в США і вже перебувають у підвищеній бойовій готовності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент країни-агресора Володимир Путін розповів, чому боїться вступу України до НАТО. У такому разі, за його словами, НАТО розпочне військовий конфлікт із Росією через окупований Крим.

Джерело: CNN