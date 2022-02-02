https://racurs.ua/ua/n166538-vyhid-iz-sytuaciyi-ie-djonson-zapysav-video-na-pidtrymku-ukrayiny-v-kyievi.html

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Борис Джонсон, британський прем'єр-міністр, записав ролик на підтримку України, перебуваючи вчора у Києві з візитом на тлі загрози нового вторгнення Росії.

Відео розміщено у Twitter глави уряду Великої Британії.

We stand foursquare behind the Ukrainian people and for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.



���� pic.twitter.com/fnWli2qg3Y — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2022

Він розповів українцям про складну ситуацію на кордонах і заявив, що Україні загрожують 125 тис. російських військових, і існує цілком реальна перспектива швидкого та раптового нападу, вторгнення на ще більшу українську територію, ніж це сталося у 2014 році.

Дуже важливо для миру та України, і насамперед для Росії, щоб цього не відбулося, і щоб президент Путін не зробив катастрофічної помилки. Ось чому ми даємо ще 88 млн фунтів стерлінгів на економічну підтримку України додатково до постачання летальних озброєнь — оборонних летальних озброєнь. І, звичайно, ми працюємо разом із нашими друзями та партнерами, щоб забезпечити дуже, дуже потужний пакет економічних санкцій, які будуть запроваджені одразу, як тільки черевик першого російського солдата ступить на чергову частину суверенної території України, — заявив він.













Джонсон додав, що в Британії вважають, що вихід із ситуації є, а «дипломатія має рішення».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Борис Джонсон прибув в Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Візит прем'єра означає підтримку Києва на тлі зростання російської агресії. Зеленський та Джонсон заявили, що будь-яке подальше втручання Росії в Україну буде масштабною стратегічною помилкою та матиме жорсткі гуманітарні наслідки.