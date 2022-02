Борис Джонсон, британський прем'єр-міністр, записав ролик на підтримку України, перебуваючи вчора у Києві з візитом на тлі загрози нового вторгнення Росії.

Відео розміщено у Twitter глави уряду Великої Британії.

We stand foursquare behind the Ukrainian people and for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.



