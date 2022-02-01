Не тільки про війну – Джонсон відвідав Софійський собор у Києві

https://racurs.ua/ua/n166507-ne-tilky-pro-viynu-djonson-vidvidav-sofiyskyy-sobor-u-kyievi-foto.html

Ракурс

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, прибув у Київ на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Британський політик встиг побувати у Софійському соборі. Про це розповів міністр культури України Олександр Ткаченко.

За його словами, під час візиту до України з Джонсоном обговорювали не лише війну.

Як колишній журналіст не міг не розповісти колишньому журналісту Джонсону про історію славетного Софійського собору. А також згадати про спорідненість князів Київської епохи з королівськими домами Європи. Зараз, коли хтось піддає сумніву європейську спорідненість та вибір України — це було на часі, — поділився Ткаченко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Борис Джонсон на спільній конференції заявили, що подальше вторгнення Росії в Україну обернеться для країни-агресора катастрофічними наслідками.

Прем'єр-міністр оголосив про пакет нової фінансової допомоги обсягом 88 млн фунтів стерлінгів для підтримки зусиль України для скорочення залежності від постачання російських енергоносіїв.

Джонсон заявив, що Путін тримає «пістолет біля голови України» та згадав, що був свідком падіння Берлінської стіни. За його словами, ця історична подія означає, що будь-яка країна може вільно обирати свої союзи у сфері безпеки.