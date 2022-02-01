Не только о войне – Джонсон посетил Софийский собор в Киеве

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Ракурс

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Британский политик успел побывать в Софийском соборе. Об этом рассказал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По его словам, во время визита в Украину с Джонсоном обсуждали не только войну.

Как бывший журналист не мог не рассказать бывшему журналисту Джонсону об истории знаменитого Софийского собора. А также упомянуть о родстве князей Киевской эпохи с королевскими домами Европы. Сейчас, когда кто-то подвергает сомнению европейское родство и выбор Украины — это было вовремя, — поделился Ткаченко.

Это второй за историю независимости Украины визит премьер-министра Великобритании. Первым был Джон Мейджор в апреле 1996 года. Тогда его угощали огурцами на Бессарабском рынке.

Напомним, Владимир Зеленский и Борис Джонсон на совместной конференции заявили, что дальнейшее вторжение России в Украину обернется для страны-агрессора катастрофическими последствиями

Премьер-министр объявил о пакете новой финансовой помощи в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержки усилий Украины для сокращения зависимости от поставок российских энергоносителей.

Джонсон заявил, что Путин держит «пистолет возле головы Украины» и вспомнил, что был свидетелем падения Берлинской стены. По его словам, это историческое событие означает, что любая страна может свободно выбирать свои союзы в сфере безопасности.