Армія рф активізувалася поблизу Куп'янська. Фото:

https://racurs.ua/ua/n201298-nastup-rosiyan-na-kup-yansk-proanalizuvala-brytanska-rozvidka.html

Ракурс

Російська армія посилила наступ на Куп’янськ Харківської області.

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Загарбники намагаються проникнути до міста з північного сходу. На південь від міста російські війська вже вийшли до річки Оскіл, розірвавши українські логістичні лінії на східному березі. При цьому угруповання ворога на південь від Куп’янська поступово розширюється. Про це йдеться у зведенні Міноборони Великої Британії за 17 листопада.

Російські війська посилили наступальний тиск на місто Куп’янськ Харківської області на північному сході України. 13 листопада 2024 року російські війська, ймовірно, намагалися проникнути в Куп’янськ з північного сходу, — йдеться у повідомленні.

Британська розвідка зазначила, що Куп’янськ має важливе значення, оскільки є транспортним перехрестям і логістичним центром. Після повномасштабного вторгнення місто було окуповане росією, але ЗСУ повернули контроль над Куп’янськом у вересні 2022 року.

Нагадаємо, 13 листопада Куп’янськ штурмували дві колони російської техніки — ворог висунувся від села Лиман Перший і зайшов у Куп’янськ, дійшовши до траси на Сватове.

Міська військова адміністрація поінформувала, що в місті вдалося знищити російський десант, який того дня прорвався на лівобережну частину міста.