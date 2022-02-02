https://racurs.ua/n166538-vyhod-iz-situacii-est-djonson-zapisal-video-v-podderjku-ukrainy-v-kieve.html

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Борис Джонсон, британский премьер-министр, записал ролик в поддержку Украины, находясь вчера в Киеве с визитом на фоне угрозы нового вторжения России.

Видео размещено в Twitter главы правительства Великобритании.

We stand foursquare behind the Ukrainian people and for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.



���� pic.twitter.com/fnWli2qg3Y — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2022

Он рассказал украинцам о сложной ситуации на границах и заявил, что Украине угрожают 125 тыс. российских военных, и существует вполне реальная перспектива быстрого и внезапного нападения, вторжения на еще большую украинскую территорию, чем это произошло в 2014 году.

Очень важно для мира и Украины, и прежде всего для России, чтобы этого не произошло, и чтобы президент Путин не совершил катастрофической ошибки. Вот почему мы даем еще 88 млн фунтов стерлингов на экономическую поддержку Украины дополнительно к поставке летальных вооружений — оборонных летальных вооружений. И, конечно, мы работаем вместе с нашими друзьями и партнерами, чтобы обеспечить очень, очень мощный пакет экономических санкций, которые будут введены сразу, как только ботинок первого российского солдата ступит на очередную часть суверенной территории Украины, — заявил он.













Джонсон добавил, что в Британии считают, что выход из ситуации есть, а «дипломатия имеет значение».

Напомним, ранее мы сообщали, что Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит премьера означает поддержку Киева на фоне роста угрозы российской агрессии. Зеленский и Джонсон заявили, что любое дальнейшее вмешательство России в Украину будет масштабной стратегической ошибкой и будет иметь жесткие гуманитарные последствия.