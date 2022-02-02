https://racurs.ua/n166545-jgli-vatu-i-fayery-v-kieve-piketirovali-kanal-nash-foto.html

Ракурс

Протест против телеканала «НАШ» прошел на улице Жилянской, 101А в Киеве, где расположен офис телеканала.

Несколько сотен человек собрались, чтобы выступить с требованием закрыть телеканал. Об этом стало известно из трансляции беспорядков.

Протестующие скандировали «Помни, иностранец, здесь хозяин-украинец», «Закройте ватную помойку», «Мураева — за решетку» и другие лозунги в адрес владельца телеканала Евгения Мураева. Со двора телеканала включили громкоговоритель, из которого звучали обвинения в адрес митингующих о проплаченности акций. Между записями из громкоговорителя раздавался гимн Украины, тогда участники акции скандировали «Слава Украине! Героям слава!».

С автовышки во дворе телеканала оператор вел видеозапись митинга. Протестующие вместо этого светили в его сторону фонариками, чтобы засветить камеру.

На акции выступали активисты — Сергей Стерненко, Сергей Филимонов, Роман Ратушный, нардеп Роман Лозинский. В своих выступлениях они отмечали, что телеканал является пророссийским, транслирует российские нарративы и поэтому должен быть закрыт.

Участники акции принесли разнообразные плакаты, где обыгрывается название телеканала («Не наш, а их» и т. д.). Многие плакаты были посвящены обвинениям в адрес телеканала в пособничестве Кремлю и поддержке российской агрессии против Украины.

Кроме плакатов, протестующие также принесли емкость с ватой и фотографией Евгения Мураева, которую подожгли. В завершение акции протестующие зажгли файеры и скандировали «Выключите оружие России».

Напомним, ранее мы сообщали, что телеканал «НАШ», принадлежащий пророссийскому политику Евгению Мураеву, может попасть в санкционный список. Соответствующие документы готовится Службой безопасности Украины.