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Ракурс

Жгли «вату» и файеры — в Киеве пикетировали канал «НАШ» (ФОТО)

2 фев 2022, 21:06
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Протест против телеканала «НАШ» прошел на улице Жилянской, 101А в Киеве, где расположен офис телеканала.

Несколько сотен человек собрались, чтобы выступить с требованием закрыть телеканал. Об этом стало известно из трансляции беспорядков.

Акция. Фото: УНИАНПротестующие скандировали «Помни, иностранец, здесь хозяин-украинец», «Закройте ватную помойку», «Мураева — за решетку» и другие лозунги в адрес владельца телеканала Евгения Мураева. Со двора телеканала включили громкоговоритель, из которого звучали обвинения в адрес митингующих о проплаченности акций. Между записями из громкоговорителя раздавался гимн Украины, тогда участники акции скандировали «Слава Украине! Героям слава!».

Акция. Фото: УНИАНС автовышки во дворе телеканала оператор вел видеозапись митинга. Протестующие вместо этого светили в его сторону фонариками, чтобы засветить камеру.

Акция. Фото: УНИАННа акции выступали активисты — Сергей Стерненко, Сергей Филимонов, Роман Ратушный, нардеп Роман Лозинский. В своих выступлениях они отмечали, что телеканал является пророссийским, транслирует российские нарративы и поэтому должен быть закрыт.

Акция. Фото: УНИАНУчастники акции принесли разнообразные плакаты, где обыгрывается название телеканала («Не наш, а их» и т. д.). Многие плакаты были посвящены обвинениям в адрес телеканала в пособничестве Кремлю и поддержке российской агрессии против Украины.







Кроме плакатов, протестующие также принесли емкость с ватой и фотографией Евгения Мураева, которую подожгли. В завершение акции протестующие зажгли файеры и скандировали «Выключите оружие России».

Напомним, ранее мы сообщали, что телеканал «НАШ», принадлежащий пророссийскому политику Евгению Мураеву, может попасть в санкционный список. Соответствующие документы готовится Службой безопасности Украины.

Источник: Ракурс


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