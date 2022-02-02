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Акція. Фото: УНІАН

Палили «вату» і фаєри — у Києві пікетували канал «НАШ» (ФОТО)

2 лют 2022, 21:06
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Протест проти телеканалу «НАШ» пройшов на вулиці Жилянській, 101А у Києві, де розташований офіс телеканалу.

Кілька сотень людей зібралися аби виступити з вимогою закриття телеканалу. Про це стало відомо з трансляції заворушень.

Акція. Фото: УНІАН

Протестувальники скандували «Пам'ятай, чужинець, тут господар — українець», «Закрийте ватну помийку», «Мураєва — за ґрати» та інші гасла на адресу власника телеканалу Євгена Мураєва. З двору телеканалу ввімкнули гучномовець, з якого лунали звинувачення на адресу мітингарів про проплаченість акцій. Між записами із гучномовця лунав гімн України, тоді учасники акції скандували «Слава Україні! Героям слава!».

Акція. Фото: УНІАН

З автовежі у дворі телеканалу оператор вів відеозапис мітингу. Протестувальники натомість світили у його бік ліхтариками, щоб засвітити камеру.

На акції виступали активісти — Сергій Стерненко, Сергій Філімонов, Роман Ратушний, нардеп Роман Лозинський. У своїх виступах вони наголошували, що телеканал є проросійським, транслює російські наративи й тому має бути закритий.

Акція. Фото: УНІАН

Учасники акції принесли різноманітні плакати, де обігрується назва телеканалу («Не наш, а їхній» тощо). Чимало плакатів були присвячені звинуваченням на адресу телеканалу у пособництві Кремлю і підтримці російської агресії проти України.

Акція. Фото: УНІАН







Крім плакатів, протестувальники також принесли місткість із ватою та фотографією Євгена Мураєва, яку підпалили. На завершення акції протестувальники запалили фаєри і скандували «Вимкніть зброю Росії».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що телеканал «НАШ», що належить проросійському політику Євгенію Мураєву, може потрапити у санкційний список. Відповідні документи готує Служба безпеки України.

Джерело: Ракурс


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